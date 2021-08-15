لم يرتدوا الكمامة.. الداخلية تضبط 67 ألف شخص خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع 67026 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، و1597 قضية فى مجال منع تداول "الأرجيلة"، وحررت 5509 مخالفة لقرارات الغلق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ66758 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 268 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.