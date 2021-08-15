الأموال العامة تضبط "مستريح جديد" استولى على تحويشة المواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ضبطت مباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأموال العامة والجريمة المنظمة "مستريح جديد" استولى على تحويشة المواطنين بالغربية.
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وآخران، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية تمكن العميد أسامة راشد مدير فرع الإدارة العامة بوسط الدلتا والعقيد سامح كيشار والعقيد محمود سامي من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.
وفي سياق متصل، نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليهما ، والإستيلاء على أموالهما من خلال بيعها وحدة سكنية ملكها بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية لكل منهما دون علم الآخر ، والإستيلاء منهما على ثمنها ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك وحدات سكنية والإستيلاء على أموالهم على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة.