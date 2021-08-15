الأموال العامة تضبط "مستريح جديد" استولى على تحويشة المواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأموال العامة والجريمة المنظمة "مستريح جديد" استولى على تحويشة المواطنين بالغربية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وآخران، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية تمكن العميد أسامة راشد مدير فرع الإدارة العامة بوسط الدلتا والعقيد سامح كيشار والعقيد محمود سامي من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.

وفي سياق متصل، نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليهما ، والإستيلاء على أموالهما من خلال بيعها وحدة سكنية ملكها بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية لكل منهما دون علم الآخر ، والإستيلاء منهما على ثمنها ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك وحدات سكنية والإستيلاء على أموالهم على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة.