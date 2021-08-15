رحلة عمل كادت تودي بحياتهم.. كواليس جديدة في حادث مروع بطريق المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات حادث تصادم مروع أودى بحياة ٣ أشخاص صباح اليوم الأحد بطريق المريوطية.

وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل كبيرة (تريلا) بسيارة ميكروباص كانت تقل عمال نظافة على طريق (المريوطية سقارة)، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من ناصر محمد 40 سنة ويحيى على 47 سنة يقيمان قرية برنشت مركز العياط، تم إيداعهما بمشرحة مستشفى البدرشين المركزي.

كما لقي ثالث مصرعه يدعى أحمد محمد ٥٠ سنة مقيم ذات العنوان، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الهرم.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالقرب من نقطة مرور سقارة ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف ١٨ مصابا -بينهم حالات خطرة- إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة وكسور.

بدوره دفع مدير المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.