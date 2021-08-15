طلاء الواجهات.. ماذا تفعل بعد قبول طلب التصالح في مخالفات البناء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتساءل الكثير من مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء عن مصير طلباتهم في حالات محددة.

ومن بين الأسئلة التي وردت للحكومة في هذا الشأن.. ما هي الإجراءات المطلوبة من ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح؟.

ويجب على ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح القيام بالآتي، بحسب ما جاء في الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة الإسكان منذ أيام.

- سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة الفنية.

- طـلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة ويستثنى مـن ذلك القرى وتوابعها.

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