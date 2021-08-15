نائب محافظ المنوفية: الجمهورية الجديدة قائمة على أسس علمية ومستدامة لتمكين الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال محمد إبراهيم موسى نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك عملية تمكين حقيقية للشباب قائمة على أسس علمية ومستدامة بدأت منذ انطلاق مؤتمر الشباب الأول عام 2016. وأن الجمهورية الجديدة جعلت المناصب السياسية والتنفيذية مليئة بالشباب وأصبح لدينا أكثر من 36 نائبا لمحافظ من الشباب، بجانب عدد من النواب البرلمانيين.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، والذي تنظمه وزارة الهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومشاركة نحو 400 مشارك من رؤساء الهيئات وأعضاء البرلمان، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

وأعرب موسى عن سعادته بتواجده بين أبناء مصر بالخارج المشاركين في هذا الملتقى مؤكدا أنهم درع الحماية والدفاع الأول عن بلدهم مصر.

وأضاف موسى أن مصر أصبحت تستثمر في بناء الإنسان للوصول لتنمية حقيقية ومستدامة، وأصبح كل شرايين الدولة بها نماذج شابة.

وأشاد موسى بما تقدمه وزارة الهجرة ومبادرتها الخاصة بالحوار المستمر مع أبناء المصريين بالخارج، مؤكدا أن منصة الحوار بين شباب الدارسين نموذج رائع لربط الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج ببلدهم.​