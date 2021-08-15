وفد الكنائس الإفريقية الإنجليكانية يتفقد عيادات اللاجئين وخدمات الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال دكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، إن الخدمات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة تتضمن برامج التعليم والحضانات لرعاية الأطفال وخدمة تعليم الكبار (محو الأمية)، ومركز التدريب الأسقفي للغات ومدرسة المنارة لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج الرعاية الصحية، ومركز أركان الثقافي؛ حيث يقدم دعمًا للفنانين الشباب الموهوبين من خلال توفير التسهيلات لإنتاج وعرض الأعمال الفنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية الإفريقية، اليوم الأحد، حيث قدم شرحًا تفصيليًّا عن خدمات مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الإبيسكوكير)، والتي تعتبر الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

وقال موسى إن مكتب وحدة اللاجئين الذي يقع مقره داخل الكاتدرائية، يقدم عددًا من البرامج والأنشطة؛ مثل برنامج الصحة العامة والعيادات الذي يشمل الرعاية الصحية للأطفال والأمهات اللاجئات والتوعية الصحية ضد الأمراض والأوبئة والقوافل الطبية لرعاية اللاجئيين في أماكن تجمعاتهم والمساعدات الطبية للمحتاجين من اللاجئين، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل؛ حيث زار الوفد مقر هذه الخدمات بالإبراشية بالكاتدرائية بالزمالك.

وتفقد الوفد أرشيف الكنيسة الأسقفية، الذي يحتوي على سجلات الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والجالية البريطانية في مصر، والتي يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر، ومركز الأبحاث، واستوديو جميع القديسين بالكاتدرائية والمُعد بأحدث تقنيات التسجيل للصوت والصورة.

يحضر جلسات المؤتمر ما يقرب من ٣٠ من المطارنة وزوجاتهم ويمثلون دول مصر وغانا وجنوب السودان وكينيا وبورندي، على أن يُختتم المؤتمر في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

وتناقش جلسات المؤتمر قضايا اجتماعية وكنسية؛ مثل دور الإعلام في تعضيد خدمة الكنيسة وتسليم وتسلم السلطة الكنسية وعلاقة الكنيسة بالدول التي تخدم فيها، وكذلك دور الكنيسة في بناء السلام ومواجهة الصراعات والسلم الأهلي.. وغيرها.