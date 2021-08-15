نائب وزير السياحة: مصر تمتلك 7 مواقع لليونسكو مسجلة دوليًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن المصريين في الخارج هم القوة الناعمة التي نرغب في التعامل معها بشكل كبير؛ حتى تكون الذراع التنشيطية للسياحة المصرية بالخارج.

واستعرضت شلبي، خلال كلمتها بالمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، اليوم الأحد، الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانًا مصريًّا بالخارج من 18 دولة حول العالم، فيديو ترويجي لتنشيط السياحة المصرية.

وأوضحت شلبي أن انضمام وزارتي السياحة والآثار تم من قبل عام 1966، وتم استحداث وزارة للآثار في 2011، إلى أن تم دمج الوزارتين بما تضمانه من هيئات تابعة، فضلًا عن وجود 35 ألف موظف؛ أغلبهم يعملون بالمجلس الأعلى للآثار.

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار: "لدينا رؤية هي تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية من خلال ما تملكه من مقومات بشرية وسياحية متنوعة والمحافظة على الإرث المصري الفريد للأجيال القادمة، فاستراتيجية الوزارة كان يرعاها الرئيس بنفسه في افتتاح مشروعات كثيرة أثرية وسياحية، وكانت تلقى اهتمام الرئاسة نفسها ورئيس الوزراء".

وأوضحت شلبي أن مقومات مصر السياحية الأساسية هو الموقع الاستراتيجي الفريد وتمتعها بمناخ معتدل؛ ما يجعلنا نجذب سياحًا من دول كثيرة مصدرة للسياحة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك 7 مواقع لليونسكو مسجلة دوليًّا وعالميًّا، والفترة الماضية قدمنا دعوة لمروجين وفنانين كبار للقدوم إلى مصر، ولن نجد محفلًا أفضل من هذا للعمل على هذه الأنشطة.