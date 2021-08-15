شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة النجاح 58.99٪.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى للفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م.

وأعلن وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح في القسم الأدبي للفتيات قد بلغت 58.99٪، وجاء ترتيب الأوائل في القسم الأدبي للفتيات كالتالي:

المركز الأول: الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، منطقة أسيوط الأزهرية، وحصلت على 624 درجة، بنسبة 99.05 ٪.

المركز الثاني: الطالبة اريج عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 623 بنسبة 98.89 ٪.

المركز الثالث: الطالبة عبير عادل منصور منصور، منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحصلت على 622، بنسبة 98.73 ٪.

المركز الرابع: الطالبة امامه وسام محمد الشاذلي، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.

المركز الرابع مكرر: الطالبة دعاء أحمد الشناوي السيد، منطقة الغربية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.

المركز السادس: الطالبة مروة سعيد محمد السيد، منطقة الجيزة، وحصلت على 620، بنسبة 98.41 ٪.

المركز السابع: الطالبة سامية محمد صلاح محمد عثمان، منطقة القليوبية الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.

المركز السابع مكرر: الطالبة فاطمة الزهراء أحمد السيد العربي، منطقة بور سعيد الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.

المركز التاسع: الطالبة ايمان علي عبد الحي عبد الحميد، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 617، بنسبة 97.94 ٪.

المركز العاشر: الطالبة أروى أحمد عبد الحميد محمد، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.

المركز العاشر مكرر: الطالبة سناء ضياء هيكل إبراهيم، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.

وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، أمس السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2020-2021.

وأشاد فضيلته، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا فى تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلته على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، فى ظل الظروف التى مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار فى حياتهم، حتى يسهموا فى بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.