شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 7 إرهابيين خطرين من قيادات داعش فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات العراقية في بيان لها، اليوم الأحد، تمكن وزارة الداخلية بدعم من الاستخبارات في إلقاء القبض على سبعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب، لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في تنظيم داعش الإرهابى.

وكشفت السلطات العراقية عن هوية المتطرفين الذين تم إلقاء القبض عليهم في نينوى، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون، موضحة أن وكالة الاستخبارات العراقية تعد الشعب بالاستمرار في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم الإرهابية.

فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على 25 متهماً بينهم اثنان بالإرهاب، مشيرة إلى ضبط أسلحة ومواد مخدرة.

وذكرت القيادة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "الأجهزة الاستخبارية في (دائرة أمن بغداد، ومديرية استخبارات وأمن بغداد) وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفقا للمادة (4/1) إرهاب، بعد متابعة ميدانية في منطقتى: حى الجهاد، والسيدية".

وأضافت ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من اعتقال (12) متهماً وفقا لمواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في جانب الرصافة، في حين تمكنت الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية من اعتقال (4) متهمين".

وأشارت إلى أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة، وضبط مواد مخدرة و6 مسدسات و3 بنادق مختلفة".

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، يد الإرهاب تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء، مشددا على أن القوات الأمنية ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب .

وأضاف الكاظمي - في تغريدة على موقع "تويتر"، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "يد الإرهاب والأطراف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء بعد الزيادة غير المسبوقة بإنتاج الطاقة؛ وهذا دليل على يأس الإرهاب أمام إرادة شعبنا".

وأضاف، أن "العمل مستمر لرفع إنتاج الكهرباء وإصلاح الأضرار فورا، وأن القوات العراقية ستقطع يد من يستهدف مقدرات الشعب".