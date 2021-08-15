شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من الثلاثاء ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021، بعد غدا الثلاثاء 17 أغسطس ويستمر لمدة شهر في 198 مكتبا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن علي المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا.

وكان الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح في القسم الأدبي 46.5%، والعلمي 61.65%، نسبة النجاح العامة 51.25%.

ووجه وكيل الأزهر الشكر لمؤسسات الدولة التى ساهمت فى نجاح الامتحانات، وأن بوابة الأزهر الإلكترونية سيتم نشر النتيجة عليها، وهناك 6 محافظات لم يرصد فيها غش وهي الاسماعيلية والسويس والوادي الجديد والبحر الاحمر

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.