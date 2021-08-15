شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021 .. المدارس تستعد لإعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتيجة الثانوية العامة 2021 .. تعلن بالمدارس نهاية الأسبوع الجارى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2021، سوف تعلنها المدارس مباشرة عقب ظهورها إلكترونيا، موضحة أنه من المقرر أن تظهر فى المدارس نهاية الأسبوع الجارى، ويستطيع الطالب الحصول على نتيجته من المدرسة مجانا.

يعلن ”الخليج 365”، نتيجة الثانوية العامة 2021، ظهر الثلاثاء 17 أغسطس الجارى إلكترونيا حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس مجانا.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.