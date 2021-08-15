استئناف تشغيل معبر رفح البرى بعد العطلة الأسبوعية

القاهرة - سامية سيد - استأنفت السلطات المصرية اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البرى استثنائيا من الجانبين عقب العطلة الرسمية والأسبوعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الاخوة الفلسطينيين فى عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر عن استئناف تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة، مع تواجد الأطقم الادارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية وإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة فى أى وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر "استثنائيا" اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، فيما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمعة والعطلات الرسمية، طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.