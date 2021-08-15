شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه المواطنين بالإبلاغ عن أى طلب لمقابل التطعيم بالمراكز على رقم 15335 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وناشدت وزارة الصحة المواطنين في منشور اليوم بالإبلاغ الفورى على الرقم (15335) في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

ونوهت الوزارة إلى أن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.