شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. اليوم ..حجز 100 ألف شقة لمحدودى ومتوسطى الدخل بنظام التمويل العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها،قيام مكاتب البريد اليوم الأحد، طرح كراسات شروط حجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

الحكومة تنفى طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كافة العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.





LBC اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عكار لـ 28 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مخزن الوقود فى بلدة التليل بمحافظة عكار شمالى لبنان إلى 28 قتيلا، وفق ما أفادت قناة LBC اللبنانية فى تصريحات منسوبة لوزارة الصحة بلبنان .

انطلاق اختبارات القبول للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين للعام المقبل

انطلقت اليوم اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وتستمر حتي يوم الأربعاء 18 أغسطس الجارى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إخطار الطالب برقم جلوسه ومواعيد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة، مشددة على تطبيق اللجان الإجراءات الاحترازية، كما يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا.





"منظومة الشكاوى" بالتعاون مع الجهات المعنية تنجح فى حل عدد من شكاوى المواطنين

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فى حل عدد من شكاوى واستغاثات المواطنين، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وكافة الأجهزة والجهات الحكومية المعنية، وعملت على تحقيق الاستجابات المناسبة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لأصحاب تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة: تسعى منظومة الشكاوى الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ورئيس الوزراء بشأن بذل أقصى جهد ممكن للاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين؛ من أجل تخفيف المعاناة وتقديم المساعدات الممكنة لمن يثبت أحقيتهم، واتساقا مع المبادرات الرئاسية المتنوعة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

الدحيل القطرى يطلب رسميا بطاقة فرجانى ساسى من اتحاد الكرة

تلقى اتحاد الكرة طلبا رسميا من نادى الدحيل القطرى لإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك السابق والذى وقع مؤخرا للنادى القطرى.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وناديه الجديد الدحيل القطرى الذى أعلن ضم اللاعب لصفوفه رسميًا لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر، بداعى انتهاء تعاقده مع الزمالك فى شهر يونيو الماضي، وليس بنهاية موسم الدورى المصرى

انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7,3% خلال الربع الثاني لعام 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل - يونية) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,3% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,4% فى الربع الأول من عام 2021، بإنخفاض قدره 0,1%، وبانخفاض قدره 2,3% عن الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ حجم قوة العمل 29,115 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2021، وسجل تقدير حجـــم قـوة العمل 29,115 مليون فرد مقابل 29,284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إنخفاض مقدارها 0,6% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,981 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,134 مليون فرد.

الأهلي يفقد جهود محمد شريف لنهاية الدوري بسبب إصابة العضلة الخلفية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن محمد شريف سيغيب عن الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي، ولن يلحق بالمباريات الأربعة المتبقية من عمر المسابقة، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها هداف الدوري شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وحاجته لأداء برنامج تأهيلي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات.

وأكد المصدر، أن محمد شريف يحتاج فترة لا تقل عن 10 أيام قابلة للزيادة وهو ما يجعل فرص لحاقه بباقي مباريات الدوري صعبة، والذي ينتهي يوم 27 أغسطس الجاري، لاسيما أن الدفع باللاعب سيكون تدريجيت بمنحه بعض الدقائق في المباريات، خشية من تجدد الإصابة اذا ما استعجل الجهاز الفني في الدفع باللاعب.

الرى: تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه بعد تبطين الترع

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والمهندس شحتة ابراهيم مساعد الوزير للمشروعات الكبرى.

وقال الدكتور عبد العاطى أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة نظراً لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئى المتمثل فى إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 إلى الجمعة المقبل.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة.

أسطورة الكرة الإنجليزية لينيكر يشيد بأداء محمد صلاح فى مباراة نورويتش سيتى

أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية وهداف كأس العالم عام 1986 جارى لينكر بالنجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح، بعد قيادته الريدز للفوز على نورويتش سيتى بثلاثية نظيفة، وتسجيله هدفًا وصنع هدفين، فى افتتاح مباريات الفريق فى الموسم الجديد من البريميرليج.

وكتب لينكر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "هذا الرجل محمد صلاح سجل فى المباراة الافتتاحية للموسم للمرة الخامسة على التوالى، وقدم تمريرتين حاسمتين وكل ذلك فى أداء جذاب للغاية، يا له من لاعب".