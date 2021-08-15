شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة الأمن في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 47 متهما، وبحوزتهم (26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزينة – 15 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصر إجرامى، وضبط 297 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – السويس - الشرقية – سوهاج – الغربية – الدقهلية – كفرالشيخ- قنا – القليوبية – المنيا – البحر الأحمر – الأقصر - دمياط – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية) وبحوزتهم (174 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (مخدرات- سرقة - قتل- سلاح)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 750 قطعة سلاح نارى أبرزها (2جرينوف – 98 بندقية آلية – 92 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 34 مسدس – 524 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 150خزينة – 1266قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ، ضموا (30) متهم ، إرتكبوا (31) حادث سرقة متنوعة، وضبط (13) قضية أحداث، وإعادة (سيارة) مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 67 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 108 متهمين.

وأثمرت الجهود خلال أسبوع في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 426605 حكم قضائى.. بإجمالى 37493 متهما، بينها 1628 حكم جناية، 158363و حكم حبس، و 205506 حكم غرامة، و 61108 مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الإقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملة أسفرت عن ضبط (9506 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (159) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3752 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (506520جنيه، وضبط (7) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (189134لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9340) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (860,508) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (319) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (173,883) طن، وكذا ضبط (85) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (23,310) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (81878) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60٫784٫339) جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1141) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (1,605,677,176) جنيه– قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,144,208) جنيه، وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (16) قضية فى مجال مكافحة جرائم ( الإتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – الإستيلاء على المال العام – بطاقات إئتمان – إستغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (69٫892٫966 جنيه).

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (1295) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - أموال عامة- حيازة مواد مخدرة)، فيما تمكنت مباحث المصنفات من ضبط (279) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (162) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى – عدد من محال "بلاى ستيشن إنترنت كافية" تقوم بإستخدام وبيع ونسخ إسطوانات الليزر وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص)، وكذا ضبط (117) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (17000 مطبوع تجارى بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

ونجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط (167) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (863) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (110) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (186) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (111) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (737) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6633) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1597) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (10174) أرجيلة، وغلق (5509) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (67026) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (66758) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (268) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1062) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1157) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (160٫428 كيلو جرام)، وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (100٫18 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القات ، وزنت ( 55 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (18٫272 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (17٫22 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (6,892 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت ( 748 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (60 جرام)، و(5,132,267) قرص مخدر لعقار الكبتاجون ، و (15,334) قرص مؤثر، و(3472) قرص مخدر متنوع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (194,000,000 – مائة وأربعة وتسعون مليون جنيه تقريباً).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (4) متهم .. بمضبوطات بلغت (67 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (224254) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (31286مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 3789 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (280 سيارة – 40 دراجة نارية)، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (8) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (43) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1699) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.