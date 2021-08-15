شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة اللبنانية لـ"الخليج 365": ننسق مع مصر لنقل مصابى انفجار عكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فادى سنان، مدير عام وزارة الصحة فى لبنان، إنه جارى التنسيق بين وزارة الصحة اللبنانية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة فى استقبال عددا من المصابين فى انفجار مخزن وقود بلدة التليل بمحافظة عكار، ومن بينهم مصر التى اعتادت مساندة لبنان فى شدائده.

وأشار خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى انعقاد اجتماعات اليوم مع ممثلى البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول بينهم مصر لبحث إمكانية نقل المصابين لتلقى العلاج خارج لبنان، مشيرا إلى أن مصر لم تترك لبنان فى أية أزمة بل كانت دائما خير السند والعون تأسيسا على العلاقات الأخوية بين الدولتين .

وأضاف سنان، أن عدد المصابين ارتفع إلى 80 مصابا و28 قتيلا، وتزداد الحصيلة باستمرا عمليات البحث فى محيط الكارثة، و24 من الجرحى وضعهم شديد الخطورة.

وأوضح سنان أن الإمكانات حاليا فى لبنان ضعيفة فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يعانى منها لبنان على كافة المستويات ما يجعله غير جاهز لمواجهة هذه الكارثة بمفرده ويحتاج دعم من الدول والمنظمات الدولية .