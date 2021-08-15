شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تعزى لبنان فى ضحايا انفجار خزان وقود.. وتدعو لسرعة تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبُناني الشقيق ولذوي الضحايا في انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم الأحد، بمحافظة عكار، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.

وإذ تؤكد مصر – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - وقوفها التام مع الأشقاء اللُبنانيين وذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، فإنها تدعو لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المُتتالية، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية بأسرع ما يُمكن وفق ما هو معمول به منذ اتفاق الطائف، وذلك لإنهاء الفراغ الحالي دون مزيد من الانتظار.

أشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أنه جاري الإعداد لمُساعدات طبية عاجلة ترسلها مصر إلى لبنان بأسرع ما يُمكن لدعمه في مواجهة هذه الكارثة.