الأكبر عالميًّا.. وزير الري ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر.

ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، متفقدًا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بكل مكوناتها؛ حيث شملت الجولة المبنى الرئيسي للطلمبات ومقر وحدة التحكم SCADA ، ومأخذ المحطة، وأحواض الترسيب السريع والبطيء، ووحدة التجفيف الخاصة بالحمأة، ومعامل تحليل نوعية المياه، ومبنى تخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة، ومحطة توليد الكهرباء، والمبنى الإداري، والعيادة.

وصرح عبد العاطي بأن مصر تواجه العديد من التحديات في قطاع المياه؛ وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، الأمر الذي يستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، والتي يتم تنفيذها بتناغم تام بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، وبمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية، مثل مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، والمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، وغيرها من المشروعات الكبرى، مؤكداً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، تمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن وزارة الموارد المائية والري تعمل جاهدة لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأوضح وزير الري أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني الشح المائي، ووجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية يتم تعويض جزء منها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف نحو ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق الدلتا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف نحو ٦.٠٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من ٤٥٠ محطة خلط وسيط.

جدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، وتضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، وتم إقامتها على مساحة ١٥٥ فدان، ويجرى حالياً عمل تشغيل تجريبي للمحطة.

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر -بخلاف محطة المعالجة- على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلومتر، وإنشاء عدد (٣) قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة إلأى إنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية- محطة شادر عزام)، وإنشاء عدد (٧) كبار، وعدد (٦) سحارات، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات- مصبات مصارف خصوصية- مصبات مصارف فرعية- بوابات- مفيضات نهايات ترع.. إلخ.

وتقدم عبد العاطي فى نهاية الزيارة بالتحية لكل العاملين بهذا المشروع العملاق، مشيراً لأهمية الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية لكل مكونات المشروع؛ للحفاظ عليه للأجيال القادمة.