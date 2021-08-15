صحة المنيا: إطلاق المرحلة الأولى لحملة "حقك تنظمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أطلقت مديرية الصحة في محافظة المنيا، المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا بداية من اليوم، الأحد، تحت شعار "حقك تنظمي"؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدينة المنيا، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى".

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم، إن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، موضحًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا،عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأضافت الدكتورة وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيُجرى توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، وستكون المرحلة الأولى للحملة بمراكز "العدوة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط" من اليوم الأحد 15 أغسطس حتى 19 من الشهر الجاري.