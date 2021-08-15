وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 51 %

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح في الأدبي 46.5%، والعلمي 61.65، والعامة 51.25%

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأحد، بمقر المشيخة، أن هناك 6 محافظات لم تظهر فيها أي محاضر أو ضوابط الامتحانات "الإسماعيلية ت السويس ت جنوب سيناء ـ مرسى مطروح ـ الوادي الجديد ـ البحر الأحمر.

من جانبه، حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهئنة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

وأشاد شيخ الأزهر، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، و يرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

وحرص شيخ الأزهر، على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.