شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أرصفة المشاة بمحور أنور السادات تمهيدا للافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محور محمد أنور السادات بنطاق حى الهرم بدءا من محور المنصورية وحتى كوبرى المريوطية الجديد للوقوف على الأعمال المتبقية لفتح المحور بالكامل أمام الحركة المرورية .

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء أرصفة المشاة واستكمال وضع أعمدة الإنارة بالأماكن المتبقية مع رفع مخلفات الأعمال أولا بأول، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم واشرف تامر رئيس حى الطالبية .

ومنعت محافظة الجيزة سير التوك توك بمحور محمد أنور السادات "محور ترسا"، وشارع خاتم المرسلين، وذلك بالتزامن مع تشغيل المحاور الجديدة والتى ستعمل كمحاور بديلة لشارع الهرم بالتزامن مع تنفيذ خط المترو، وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارآ بحظر سير مركبات التوك توك حظرا تاما بنطاق محور محمد أنور السادات بداية من ترعة الزمر حتى ترعة المنصورية .

وأكد محافظ الجيزة، أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المرورى الجديد، لافتا أن محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) يعد أحد المحاور المرورية الهامة البديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئى أو الكلى لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق والذى سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط المرورى على شارعى الأهرام وفيصل.