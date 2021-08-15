شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات كرنفال "اتكلم عربى" للأطفال أبناء المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات كرنفال "اتكلم عربي" صباح اليوم الأحد، للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات إلى 15 سنة، والذى تنظمه وزارة الهجرة على هامش انعقاد المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج.

وجاء انطلاق كرنفال "اتكلم عربي" فى إطار الملتقيات التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة، وفى ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" التى أطلقتها الوزارة لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج ولتعميق الانتماء وغرس الحس الوطنى لديهم.

وتشارك فى الفعاليات الكاتبة "سماح أبو بكر عزت" مؤلفة قصة "قناة لا تعرف المحال" الموجهة للأطفال، والتى تحكى إنجاز أبطالنا فى إعادة الحركة بمجرى قناة السويس الشريان الملاحى الأهم عالميا، كما يشارك أيضا 50 من أطفالنا أبناء المصريين بالخارج.

ويشهد الكرنفال العديد من الفعاليات التى من شأنها نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، فضلا عن إذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى غنتها المطربة كارول سماحة وكتبها المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، إلى جانب ألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة لأطفالنا.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة قد حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم المصرية والعربية.