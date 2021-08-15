وزيرة الهجرة: الكيانات المصرية بالخارج تثبت يوما بعد يوم حبها وولائها للدولة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الكيانات المصرية تثبت يوما بعد يوم حبها وولائها للدولة المصرية، بمشاركة كل المشروعات التنموية التى تحدث على أرض البلاد.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، والذي ينعقد بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، أن المصريين بالخارج، نظموا وقفات دفاعا عن حقوق مصر فى مياه النيل، ودائما يكونون فى استقبال الرئيس السيسى خلال زياراته للخارج مما يحمل رسالة قوية للعالم الخارجى ويعكس مدى وقوف أبناء الوطن بالخارج خلف رئيسهم ودولتهم .

وأشارت مكرم ، إلى أن كافة المبادرات الرئاسية دائما يتسارع المصريون بالخارج للمشاركة بكل ما يمكن أن يقدموه، مشيدة بدور المرأة المصرية بالخارج، قائلة: "تربى قيم الولاء والانتماء فى أبنائها".

ولفتت الوزيرة، إلى أن أهمية مؤتمر الكيانات المصرية فى الخارج هذا العام، كونه يأتى فى إطار رغبة قوية من المصريين بالخارج للمشاركة فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى.

وتابعت الوزيرة :"مفيش فرق بين رجل وسيدة ولا فى فرق بين مسلم ومسيحى"، موضحة أن المؤتمر يحمل طابع خاص لمساندة الكيانات المصرية بالخارج لمبادرة حياة كريمة فى ظل الجمهورية الجديدة ، قائلة:"كلنا نجتمع اليوم لنعطى رسالة قوية أننا مع بلدنا فى تحدياتها ومعها أيضا فى تنميتها".

ويشارك في المؤتمر الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، و محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من أعضاء مؤسسة حياة كريمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة و الإعلاميين والصحفيين.

ويعقد المؤتمر من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.

وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.