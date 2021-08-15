شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تكشف التجهيزات العالمية لمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التجهيزات العالمية بمستشفى إيزيس التخصصي (البياضية سابقًا) التابعة لها بمحافظة الأقصر، مشيرة إلى أنها أول مستشفى متخصص للنساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين بالأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي انطلقت بها المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري.

وبحسب فيديو نشرته هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم، أوضحت أن المستشفى صرح طبي كبير مجهز بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، ويضم أحدث "غرف العمليات، غرف الإفاقة، وحدة حضانات للأطفال المبتسرين، وحدة للغسيل الكُلوي، أقسام الأشعة وغرف للإقامة الداخلية المجهزة بشكل كامل"، كما تضم نخبة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الطبية لصحة الأمهات والأطفال بجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن المستشفى يتكون من 7 أدوار، وتم تطويرها وتجهيزها وفق أعلى معايير الجودة العالمية بتكلفة إنشائية قدرها أكثر من 200 مليون جنيه، ولافتة إلى أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 28 سرير داخلي، 26 ماكينة غسيل كلوي، 20 عيادة خارجية، 5 معامل تحاليل، بالإضافة إلى وحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسِرة، و 4 غرف عمليات و 30 حضانة للأطفال المبتسرين.

وتابعت الهيئة: أن مستشفى إيزيس التخصصي قدمت 30 ألف خدمة طبية وعلاجية منذ بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في 16 فبراير من العام الجاري وحتى الآن، منها 10 آلاف خدمة من خلال العيادات الخارجية للمستشفى، 18,3 ألف فحوصات طبية معملية وأشعات متقدمة، 1,7 ألف عمليات وجراحات ما بين صغرى وكبرى ومتوسطة وذات مهارة ومتقدمة، وذلك وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية وبجودة عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى إيزيس التخصصي صرح طبى شاما يمتلك أحدث التجهيزات والمستلزمات والتقنيات الطبية التي تعطيها الجاهزية العالية، كما تضم الكوادر الطبية المؤهلة من أطباء متخصصين وطواقم تدريبية مدربة تمكنها من تغطية الاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال في منطقة جنوب الصعيد وبجودة عالمية.

كما أكد الدكتو أحمد السبكي، أنه يتم تجهيز منشآت هيئة الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز ووحدات صحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية، وأنه يتم إمدادها باستمرار بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية العالمية، بما يسهم في دعم جهودها لتكون في طليعة التميز ضمن مجال الرعاية الصحية ورائدة في مجال الابتكار الطبي الذي سيرسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في مصر خلال المراحل المقبلة.