شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبدأ حملة إزالة للتعديات على النيل والترع بالبحيرة لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة، حملة إزالات مكبرة بجميع مراكز المحافظة على أملاك الرى والصرف والنيل تستمر على مدار 3 أيام، حيث شددت وزارة الموارد المائية والرى على ضرورة تكثيف حملات الازالات خلال الفترة القادمة، وإحالة المخالفات للنيابات المختصة، والقضاء على تلك التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.