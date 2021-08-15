شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بانتهاء موسم القمح المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن انتهاء موسم توريد القمح المحلى الشهر الماضى، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بسحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التموينى، وطبقًا لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المُشكلة طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أتاحت تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية فى غير محل إقامة المستفيد وذلك فى العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائى تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم فى هذه المناطق.

وتضمنت المناطق التى أتاحت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة: محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة بمحافظة الدقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ ورأس البر بمحافظة دمياط، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أى مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته فى أى محافظة أخرى.