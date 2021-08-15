شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إجراءات شديدة للحفاظ على الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، أن توجهات الدولة فى الوقت الحالى هى تطوير منظومة الرى المتمثلة فى تبطين الترع وتأهيل المساقى وإدخال الرى الحديث، مؤكدا أن الدولة لديها خطة كبيرة لتطوير الرى فى مساحة 3.7 مليون فدان على مستوى الجمهورية، وبدانا بمنطقتين تجريبيتين فى محافظتى القليوبية وبنى سويف، ووزارة الرى تنفذ الرى الحديث فى القليوبية ووزارة الزراعة فى بنى سويف.

أوضح أن المستهدف فى القليوبية 380 ألف فدان، الرى من الغمر إلى الحديث، نظرا لوجود أزمة مائية نتيجة المتغيرات الداخلية والخارجية، فهناك نقص فى مواردنا المائية وزيادة في الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية والمشروعات التي تنفذها الدولة لسد الفجوة الغذائية .

وأشار إلى أن احتياجاتنا من المياه تتعدى 114 مليار متر مكعب والمتاح لدينا من المياه 60 مليار متر مكعب نعيد استخدام 30 مليار ولدينا عجز 34 مليار متر مكعب بنستوردههم فى صورة منتجات من الخارج سواء صناعية أو زراعية.

يذكر أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة زيادة 25 مليون نسمة بمعدل زيادة 2.5 مليون نسمة فى العام، وهو ما يشكل عبء على قطاع المياه، لذلك إتخذت الدولة إجراءات شديدة للحفاظ على الموارد المائية والوفاء بالاحتياجات المائية من خلال عدد من الإجراءات.

جدير بالذكر أنه يتم حالياً تنفيذ أكبر محطتين فى العالم " تحت الانشاء" لمعالجة مياه الصرف الزراعى، محطة بحر البقر 5.6 مليون متر مكعب، ومحطة الحمام حوالى 6 مليون متر مكعب لمياه الصرف الزراعى، ملوحتها تصل إلى 7 آلاف جزء فى المليون يتم خلطها مع المياه العادية سواء جوفية أو أخرى لحل أزمات المياه.