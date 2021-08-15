التعليم العالى: القبول بالجامعات الأهلية يشترط اجتياز اختبارات إلكترونية موحدة

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أكدت وزارة التعليم العالي أن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة)، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة، للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.

القاهرة - سامية سيد - - عقد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 من أغسطس الجاري

وتعقد الجامعات الأربعة الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجاري، كما ستُعقد الجولة الرابعة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 أغسطس، وذلك للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.

ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأربعة على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي)، ويمكن للطلاب التقديم لأداء الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكترونى: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وتُعتبر اختبارات القبول واحدة من أهم مُميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة التي تطرحها منظومة الجامعات الأهلية، حيث تهدف الاختبارات التي تعقد بشكل إلكتروني بالكامل إلى قياس قدرات الطالب ومدى ملائمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التي يرغب في التقدم لها، مما يعد مؤشرًا على تجاوب الطالب مع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به.

وتنقسم اختبارات القبول إلى جزئين رئيسيين، الاختبار الأول مُخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم تطوير اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها في مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، فيما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

ويعد الاختبار الثاني من الاختبارات الدولية التي تهدف لقياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.

ويحق للطالب التقدم لأكثر من مجال دراسي حسب شهادته الثانوية ومن ثَم يُعقد له أكثر من اختبار، فيما تُعقد الاختبارات في مراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

وتقوم اختبارات القبول بدور محوري في توجيه الطالب لنوعية الدراسة التي تُناسب قدراته وميوله واستعداده المعرفي والعقلي، وبالتالي ضمان اجتيازه للبرنامج وعدم إضاعة الوقت والمال في دراسة برامج دراسية غير مناسبة له.

جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.