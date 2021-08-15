شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار "التعليم" بنزع ملكية عقار تشغله مدرسة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقـم 89 لسنة 2021، بشأن نزع ملكية العقـار الـذى تـشغله مدرسـة إدكـو الإعداديـة بنات بالرقم التعريفى (1813833، (والكائن بحوض الرمال نمـرة (1 ) قـسم أول بناحيـة إدكو بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها 56 ,1921 م٢ طبقًا لكشوف العرض.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت فى وقت سابق قرارا بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، موضحة أنه يتم نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات بالرقم التعريفة 0103773، والكائن بالعقار رقم 6 شارع زهنى بالوايلى بمساحة 815 مترا طبقا لكشوف العرض والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعى وحددوه كالتالى:

الحد الشمالى: جــار ســكنى، العقــار رقــم 8 بــشارع زهنــى ،وطول الحد 10,26م، والحــد الجنــوبى : جــار ســكنى، العقــار رقــم 4 بــشارع زهنــى، وطول الحد 80,16م، والحد الشرقى: شارع زهنى بعرض 16م، وطول الحد 40,32م، والحد الغربى : جار سكنى، بعضه العقار رقم 74 بـشارع الظـاهر، وبعـضه، والعقار رقم (5 (بشارع قنطرة البكرية، والحد منكسر، وإجمالى طوله 50,33م.

كما نشرت الجريدة أيضا قرار الوزير بنزل ملكية الأجزاء المتبقية من قطعة الأرض الداخلة ضمن العقار الذى تـشغله، مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية للبنات بالرقم التعريفى "1809516"، (والكائنة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، و هى ضـمن مـسطح مـساحته قـدرها 5.112م2، والصادر بقرار المنفعة العامة.