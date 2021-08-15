شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 19 متنافسا.. القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد طب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد بجامعة القاهرة الأسماء المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد كلية الطب ، والتى أسفرت عن تقدم 19 طبيبا للمنافسة على المنصب.

وتقدم لمنصب عميد كلية الطب كل من : الدكتور عمرو الحديدى ، والدكتور سامح صقر مناع، والدكتور عمر محمد عزام، والدكتور أحمد صبحى، والدكتور حاتم محمود عامر، والدكتور عصام على الطوخى، والدكتور حسام حسنى محمود، والدكتور عبد الرحمن محمود النشار، والدكتور إيهاب محمد عبد الحميد الشيحى، والدكتور أحمد رساج الدين، والدكتورة ألفت نوح رياض على، والدكتور عبد المجيد محفوظ ، والدكتور هشام جابر ، والدكتور على أحمد شفيق، والدكتور عمرو محمد عبد الفتاح، والدكتور محمد حسن على فهمى، والدكتور أحمد عبد الحميد طه، والدكتور هشام صلاح الدين، والدكتور محمد سعد هجرس.

وكانت جامعة القاهرة أعلنت عن فتح باب التقدم لمنصب عميد كلية الطب بجامعة القاهرة بداية من السبت 7 أغسطس وحتى الخميس 12 أغسطس الجارى.

وأكدت جامعة القاهرة، أنه على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الراعبة بالقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:-



1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

وبحسب الجدول الزمنى لإجراء الترشح لمنصب عميد كلية الطب يستمر التقدم حتى 12 أغسطس وإعلان الأسماء المبدئية للمترشحين بعد الساعة 3 عصرا ، على أن يتم فتح باب الطعون يوم 15 أغسطس ويغلق فى اليوم التالى 16 أغسطس ، على أن يتم إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم الخميس 19 أغسطس.