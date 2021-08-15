شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة حلوان ينفذون مشروع "نظارة للضرير" لمساعدة فاقدى البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان مشروع تخرج "نظارة للضرير" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد الكلية، وإشراف ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب، جاءت فكرة المشروع عن سيدة أمريكية تسمى هيلين كيلير، وكان من اهتماماتها العمل بالمحاماة والتأليف رغم فقدانها النظر في عمر صغير، وكانت حجر الأساس للكثيرين حيث حاولت أن تطور في نظارات فاقدى البصر.

بالإضافة إلى وجود قصة عن شخص ضرير عمره 65 عامًا يتحدث عن موضوع فقدان البصر وكم كان ذلك صعب، ولكن ما أسعده هو الطفرة التي تمت في التكنولوجيا لأنها يسرت عليه الأمر، ومن هنا بدأ مشروع طلاب هندسة حلوان والذي تمت فيه محاولة التطوير لإفادة فاقدي البصر الذين يصل عددهم لأكتر من 2 مليون شخص يعانون من ضعف حاد في النظر، منهم تقريباً مليون شخص فاقدين للنظر بشكل تام.

ويوضح فريق عمل المشروع، أن النظارة تقوم بالتقاط صورة للشخص عند لقاءه والتعرف عليه، وتعمل على قياس المسافة بين مرتدي النظارة، وفي حالة وجود أي عائق على بعد ربع متر أو أقل تقوم بتحذيره وتقوم النظارة بالتعرف على 90 شىء من الأشياء المنتشرة في حياتنا اليومية مثل كرسي، سرير وهكذا.

كما يستطيع الشخص فاقد البصر من خلال النظارة أخذ صورة لكتاب وتقوم النظارة بقراءة الصورة بشكل واضح، كما أنه يمكن عن طريق google assistant, يطلب الشخص موبايله وبالتالي تبدأ النظارة بالاتصال بموبايله لمعرفة مكانه وتوضح له النظارة ال location.

ويشرف على المشروع دكتور زكي بسيوني نُصير، ويتكون فريق المشروع من علاء هشام محمد (team leader)، خالد حمزة شكرى، سيد محمد سيد، أسامة محمد حسن، كما يشارك الفريق في مبادرة هنسوقلك التي تنظمها رعاية الشباب بالكلية تحت إشراف الأستاذ ياسر الجبالي مدير الإدارة.