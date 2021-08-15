شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للتعليم المدمج بجامعة القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، امتحانات برامج التعليم المدمج للفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة، والموافق 15 أغسطس وحتى 31 من الشهر الجاري.

وتعقد الامتحانات تحريريا بنظام البابل شيت بمقر المركز بالقاهرة (المبنى التعليمى 1 – المبنى التعليمى 2) وعلى مستوى أحد عشر إقليما تغطى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية (المنصورة – الأسكندرية – كفر الشيخ – سوهاج – أسوان – قنا – البحر الأحمر – السويس – المنيا – جنوب سيناء – الوادى الجديد).

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ترأس مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، ووجه بالتوسع في تقديم خدمات المركز وبرامجه التعليمية وفق أحدث نظم التعليم المدمج، واستحداث برامج جديدة بنظام التعليم المدمج تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.

فيما استعرض الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، تقريرًا حول إنجازات المركز وأنشطته خلال عام 2020 /2021، ومنها زيادة أعداد الطلاب إلى 25 ألف طالبا بنظام التعليم المدمج، وإجراء الاختبارات أونلاين للطلاب الوافدين، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، والعمل ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة واستحداث برامج تعليمية جديدة بنظام التعليم المدمج.