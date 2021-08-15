شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعلن ظهر الثلاثاء على موقع ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن ”الخليج 365”، نتيجة الثانوية العامة 2021، ظهر الثلاثاء 17 أغسطس الجارى إلكترونيا حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس مجانا.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من وزارة التربية والتعليم.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.