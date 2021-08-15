السرعة القاتلة.. ٣ وفيات و١٠ مصابين في حادث تصادم بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب ١٠ آخرين صباح الأحد في تصادم سيارتين بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالقرب من نقطة مرور سقارة ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى من الخلف بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة ١٠ آخرين نقلوا للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وتم إيداع جثامين ضحايا الحادث في مشرحة مستشفى البدرشين والهرم تمهيدا للتصريح بالدفن.

بدوره دفع مدير المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.