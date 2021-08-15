​​​حريق مركب وجراحة وشلل في الوجه.. 7 أزمات تعرضت لها الإعلامية بسمة وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

وجهت الإعلامية بسمة وهبة استغاثة عبر حسابها الرسمي في "انستجرام" تطلب فيها المساعدة لها وابنتها، بعد اندلاع حريق في مركبها في مارينا 5 بالساحل الشمالي.

عقب ذلك، طمأنت بسمة وهبة جمهورها ومتابعيها على صحتها، بعد تعرضها وهى وابنتها إلى حادث، وقالت فيه : "الحمدلله والشكر لله إحنا كويسين أنا وخديجة، أول 3 ثواني من الفيديو كان صاحبتي وجوزها شافوه وأنقذونا وركبنا مركب تاني ورجعنا البيت، مش عارفة الصيف دايمًا بيجب لينا حاجات كده حوادث مائية، السنة اللي فاتت الجت سكي والمرة دي المركب، الحمد لله ربنا بيكرم".

وينشر "الخليج 365" أبرز الأزمات التي تعرضت لها الإعلامية بسمة وهبة في التقرير التالي:

1- في يوليو الماضي، تعرضت بسمة وهبة ومعها الفنانة أصالة لحادث اصطدام الجيت سكي بالصخور في مدينة العلمين الجديدة، وقالت بسمة حينها إنها نجت بأعجوبة هي وأصالة من الموت.

2- في ديسمبر 2020، تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، لوعكة صحية، خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية، في أثناء زيارة نجليها "عبدالرحمن" و"عبدالعزيز". ورفضت بسمة وهبة، الدخول لأحد المستشفيات بالسعودية، واضطرت أسرتها لإحضار الطبيب إلى المنزل، وتم تعليق المحاليل اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية في هذا الشأن.

3- في يناير 2020 تعرضت بسمة وهبة لأزمة صحية أثناء تقديمها لبرنامج "كل يوم"على قناة on، عندما وصلت إلى الأستوديو، حيث شعرت بضيق في التنفس، وذهبت إلى إحدى المستشفيات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، للاطمئنان على حالتها الصحية.

4- في أكتوبر 2020 أجرت بسمة عملية جراحية في لندن، وذلك في معدتها أشبه بالحقن، حتى لا تنتشر الخلايا السرطانية في جسدها، مشيرة إلى تلقيها اتصالا هاتفيا من سيدة أعمال، للمشاركة في مؤتمر لسرطان الثدي في الإمارات، لدعم المصابات بالسرطان والكشف المبكر على أن تكون هي المتحدثة للمؤتمر.

5- في يناير 2021 كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بشلل عضلي في الوجه بعد تعرضها لخطأ طبى داخل أحد مراكز التجميل الشهيرة، وذلك نتيجة حقنة بوتكس وفيلر فى الفك، ما أثر على الأحبال الصوتية.

6- في 2013 أصيب بسمة وهبة بمرض سرطان الثدي، وأجرت حينها عملية لاستئصال أحد ثدييها بفرنسا، وخضعت إلى جرعات مكثفة من العلاج الكيميائي في لبنان.

7- في مايو 2019 تعرضت بسمة وهبة لإيقاف برنامجها شيخ الحارة الذي كانت تقدمه في شهر رمضان، حيث تسببت حلقة الكاتبة ياسمين الخطيب، في اشتعال الصراع بسبب ما ورد فيها، تلك الحلقة التي لم تعرض في موعد الإعادة وحذفت من على كافة المنصات الرقمية، وتسببت في غضب المخرج، خالد يوسف، وإعلانه مقاضاة جميع من اشتركوا بها.. وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج "شيخ الحارة" في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة "القاهرة والناس" بوقف ترخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.