شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس أورى شطانوف.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد، بذكرى رحيل القديس أورى قس شطانوف، حيث كان كثير الرحمة طاهرا جسدا ونفسا حتى استحق أن يعرف الأمور المستقبلة بالوحى الإلهى.

ويذكر كتاب السنكسار، أنه بلغ خبره إلى والى نقيوس فاستحضره وعرض عليه التبخير للأوثان وإذ لم يوافقه عذبه كثيرا ثم أرسله إلى الإسكندرية وهناك عذب أيضا بعذابات أليمة ولما ألقوه فى السجن كان الله يجرى علي يديه آيات كثيرة فشاع خبره وتقاطرت إليه الناس من كل مكان، فعرف بذلك الوالي فأمر بقطع رأسه، ونال إكليل الشهادة.

جدير بالذكر، أن كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، احتفلت بصوم السيدة مريم العذراء، صباح أمس، حيث شهدت قداس تذكار البشارة بميلاد السيدة مريم العذراء، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، كما صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لهذه المنطقة.

وبمباركة من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قام الأسقف العام برسامة 59 من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس، كما شارك فى صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.