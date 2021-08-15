شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة مهمة عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ومواعيدها ومؤشرات النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365" فى التقرير التالى، 10 معلومات هامة عن نتيجة الثانوية العامة 2021، ونسب النجاح ومواعيد إعلانها.

ويمكن متابعة نتيجة الثانوية العامة على الرابط التالى https://natega.youm7.com/

- مؤشرات النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021 مثل الأعوام الماضية.

- موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 17 أغسطس الجارى.

- لا تطبيق لدرجات الرأفة بنتيجة الثانوية العامة 2021.

- التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة.

- لم تقوم الوزارة بإضافة 10% لدرجات الطلاب فى نتيجة الثانوية العامة.

- تطبيق أساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة.

- تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.

- تطبيق العقوبات على الطلاب الغشاشين بحجب نتائجهم.

- جار استخراج المؤشرات العامة للنجاح وإعداد قاعدة البيانات.

- سيتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع الوزارة الرسمى.

- يوجد قرابة 360 طالبا سيتم حجب نتائج قرابة "360 بسبب الغش.

- تحافظ الوزارة على حقوق كل الطلاب وطلاب التقسيم الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة العام الماضى والعام الحالى، لن ينافسوهم على أماكن الجامعات وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف يأخذ حقه الطبيعي أيضا.