شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعلومات حول معمل المياه الجوفية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى وزارة الموارد المائية والرى اهتماماً بالغاً بتدعيم المعامل التابعة لها بأحدث الأجهزة والمعدات ، والعمل على رفع كفاءة العاملين ، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية ، حيث حصل المعمل المركزي بالوادي الجديد على شهادة تقييم عالمية بجودة ودقة التحاليل من المعهد القومي للتحاليل الكيميائية والحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات .

واجتاز المعمل بجدارة للعام الثانى على التوالى اختبارات الكفاءة الحرفية في الدورة التى اشترك فيها المعمل في أوائل شهر يونيو 2021 ، في تقدير 12 عنصرا كيميائيا (التوصيلية الكهربية - الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم - القلوية الكلية - الحديد - الاملاح الكلية الذائبة في التركيزات العالية - الأملاح الكلية الذائبة في التركيزات المنخفضة - السليكا) ، وقد أظهر التقرير الصادر من المعهد في شهر يوليو 2021 الخاص بتقييم نتائج المعامل المشتركة من مختلف دول العالم أن نتائج المعمل المركزى تقع جميعها في المنطقة الإحصائية عالية الدقة.

وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات التي لا تعرفها عن المعمل.

1- المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لوزارة الري حصل على شهادة تقييم عالمية جديدة.

2- المعمل المركزي بالوادى الجديد يتبعه 3 معامل فرعية في (طنطا والمنيا والداخلة) .

3- حاصل على شهادة الاعتماد الدولي الايزو (17025) اعتباراً من عام 2013 فى مجال تحاليل المياه من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في (36) عنصر كيميائي وفيزيائي و (5) فحوصات ميكروبيولوجيه.

4- تم الانتهاء خلال العام الماضي من عملية إحلال وتجديد المعمل الفرعي بالمنيا ، وجاري تنفيذ عملية إحلال وتجديد المعمل الفرعي بالداخلة ، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل بعد تطويرها في مراقبة نوعية المياه.

5- سبق اختيار المعمل من قبل المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للاشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم .

6-أظهر التقرير النهائي نجاح المعمل في هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية ، ويأتي اشتراك المعمل في هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية والوقوف جنباً إلى جنب ما بين مصاف المعامل العالمية.