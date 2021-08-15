شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن صرف 73% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 73 % من مقررات شهر اغسطس الجاري، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصحيبى وزير التموبن على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً حيث أشار إلى أن الشركات التابعة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر اغسطس الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.