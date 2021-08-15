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تعرف على كيفية استخراج ملصق لسيارتك إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة الداخلية، سداد قيمة الملصق الإلكتروني لجميع أنواع السيارات من خلال رابط الوزارة والمرور لمنع وجود أى زحام للمواطنين على منافذ وحدات المرور، للحد من انتشار وباء بسبب التزاحم داخل وحدات التراخيص، وهناك طرق وشروط لسداد الملصق وهى:

 

- يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.

 

- يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.

 

 

- يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

 

- يتم تسجيل كافة بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك كم "سى سي".

 

- تحديد طريقة الدفع، إما من شركات التحصيل أو الفيز أو بطاقات الائتمان.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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