محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الأخوان في القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا "التخابر مع حماس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.

وجاء أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة في القضية أن النيابة تتهم محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضافت النيابة أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت"، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك.