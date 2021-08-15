شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 93% بالسواحل الشمالية.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود أجواء شديدة الحرارة ، مع ارتفاع نسب الرطوبة الذى يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة . وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى : - القاهرة والوجه البحرى: العظمى ليلا 80 - 85% الصغرى نهارا 30 - 35% - السواحل الشمالية: العظمى ليلا 85 - 93% الصغرى نهارا 40 - 45% - جنوب سيناء: العظمى ليلا 45 - 60% الصغرى نهارا 30 - 35% - شمال الصعيد: العظمى ليلا 40 - 55% الصغرى نهارا 20 - 25% - جنوب الصعيد: العظمى ليلا 30 - 35% الصغرى نهارا 10 - 15%