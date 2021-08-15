شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 93% بالسواحل الشمالية.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود أجواء شديدة الحرارة ، مع ارتفاع نسب الرطوبة الذى يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .
وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى :
- القاهرة والوجه البحرى:
العظمى ليلا 80 - 85%
الصغرى نهارا 30 - 35%
- السواحل الشمالية:
العظمى ليلا 85 - 93%
الصغرى نهارا 40 - 45%
- جنوب سيناء:
العظمى ليلا 45 - 60%
الصغرى نهارا 30 - 35%
- شمال الصعيد:
العظمى ليلا 40 - 55%
الصغرى نهارا 20 - 25%
- جنوب الصعيد:
العظمى ليلا 30 - 35%
الصغرى نهارا 10 - 15%