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تصل 93% بالسواحل الشمالية.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود أجواء شديدة الحرارة ، مع ارتفاع نسب الرطوبة الذى يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

 

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى : 

 

- القاهرة والوجه البحرى: 

 

العظمى ليلا 80 - 85%

 

الصغرى نهارا 30 - 35%

 

- السواحل الشمالية: 

 

العظمى ليلا 85 - 93%

 

الصغرى نهارا 40 - 45%

 

- جنوب سيناء: 

 

العظمى ليلا 45 - 60%

 

الصغرى نهارا 30 - 35%

 

- شمال الصعيد: 

 

العظمى ليلا 40 - 55%

 

الصغرى نهارا 20 - 25%

 

- جنوب الصعيد: 

 

العظمى ليلا 30 - 35%

 

الصغرى نهارا 10 - 15%

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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