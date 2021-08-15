شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر: 9024 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر:" شرفنا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح مشروع إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الذي تم بدؤه منذ عام ونصف"، مضيفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمه جاسمين طه زكى، أنه تم الانتهاء من 9024 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية.

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر، أن التحدي الأكبر في الموضوع هو الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له بجودة عالية وهو زمن مضغوط للغاية، لذلك تم عمل برامج مضغوطة للشركات، فكان لا يوجد رفاهية الوقت ولا أخذ إجازات، فكان يتم العمل خلال الـ24 ساعة، لأنه لا بد من استقبال الموظفين.

وواصل قائلا: أن المشروع يتكون من 376 عمارة بها 9024 وحدة، العمارة تتكون من 6 أدوار كل دور به 4 وحدات، مفيدا بأن مساحة الوحدات تترواح بين 115 إلى 118 مترا، وهي مساحة جيدة، فكل وحدة بها 3 غرف وصالة قطعتين وحمام ومطبخ، ومزودة بكل الخدمات بما فيها النت.

ولفت إلى أن ما يميز المشروع "اللاند سكيب" والمساحات الخضراء، فكل وحدة تطل على منظر رائع ، حيث تم الاهتمام بأدق التفاصيل التي تخرج المشروع بالصورة اللائقة بتشريف الرئيس السيسي.