أخبار مصر

قرارات عاجلة من اللجنة الأولمبية المصرية.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة من اللجنة الأولمبية المصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارات عاجلة، قالت: إنها لإزكــاء روح المنافسة وتوسيع المشاركة فى الانتخابات، شملت وقف كافة الجمعيات العمومية للاتحادات سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالتزكية أو التى تجرى بها انتخابات لاختيار مجالس إدارتها.


قرارات عاجلة من اللجنة الأولمبية المصرية

 

كما شملت القرارات إقرار جـدول زمنى لبدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بدءا من يوم السبت 28 أغسطس 2021  حيث يتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات  لمدة 7 أيام على أن تسير بقية الإجراءات وفقا للمواعيد الواردة والمحددة بقانون ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للاتحادات الرياضية وبما يتسق مع المواثيق الدولية  والتأكيد الكامل على صون حق الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إداراتها.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا