شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة السابق: لدينا نوعين فقط من المياة المعدنية والباقي مياة معبأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان السابق وأستاذ الصحة العامة، أنه يوجد في مصر نوعين من ماركات المياة التى ينطبق عليها معايير المياة المعدنية وباقي الماركات والأصناف مياة معبأة .

وقالت الدكتورة مايسة شوقى في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مواصفات المياة موضوعة من جانب منظمة الصحة العالمية وتطبقها هيئة المواصفات، وتابعت: شروط المياة الجيدة الصالحة للاستخدام والشرب أن تكون عديمة اللون والطعم والرائحة، خالية من الأملاح والطفليليات والبكتيريا، لافتة إلى أنها لابد أن تكون نسبة الحموضة فيها محددة .

وكشفت الدكتورة مايسة شوقى، أن زجاجات المياة صالحة للاستخدام لمدة مرة واحدة وغير مسموح تعبئتها أو استخدامها مرة أخرى في العصائر أو ملئها بمياه الشرب، مؤكدة أن التخلص الآمن منها يكون بوضعها في القمامة وإعادة تدويرها .

وأضافت الدكتورة مايسة شوقي، أن عدم شرب الماء يعرضنا للإصابة بجلطات، بينما يجب شرب الماء يوميا من 2 إلى 3 لتر يوميا، وفي الأجواء الحارة تزداد الكميات .