شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستندات يجب توفرها قبل الذهاب للتقديم لكلية الشرطة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، شرحا لبعض المستندات الواجب توفيرها قبل التقديم للأكاديمية، وهي عبارة عن:

1 ـ طلب الالتحاق ونموذج الاقرارات "يتم طباعتها من الموقع الالكتروني للتقديم" مستوفيا البيانات مع توقيع الطالب.

2 ـ شهادة الثانوية أو إيصال مكتب التنسيق "بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام سابق: يتقدم الطالب ببيان حالة يفيد قيده بإحدى الكليات أو المعاهد الخاصة الخاضعة لاشراف التعليم العالي بالإضافة إلى بيان دراجات من الإدارة التعليمية".

3 ـ شهادة الميلاد مميكنة

4 ـ 6 صور شخصية وبطاقة الرقم القومي

5 ـ رسوم ملف التقديم "350 جنيه"

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.