شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المجمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المجمع المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

1 - يجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

2 - يضم 12 لجنة أو يزيد.

3 - يجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات، ليعطى رأيه فى الأحداث العامة.

4 - يضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والايمان، وأمور الخدمة.

5 – يعتبر المرجع الأول في طقوس الكنيسة، وقراراته نهائية لا يعيد النظر فيها سوى المجمع المقدس إذا تغيرت الأسباب التي أصدر حكمه بناء عليها.

6 – يدير عملية انتخاب البابا البطريرك، ويشترك في ترشيحه، ويقوم بسيامته بعد انتخابه، ويشترك مع البابا في سيامة الأساقفة.

7 – يختص بتقنين العلاقات مع الكنائس الأخرى في ضوء إيمان الكنيسة وتعليم آبائها.

8 – يجتمع برئاسة البابا البطريرك، ولا يجوز له أن يجتمع بغير رئاسته في حياته إلا في حالتين فقط إذا كان في حالة صحية متأخرة تمنعه من الكلام والتفكير بناء على تقريرات أطباء مشهود لهم وشهادة أكثر من نصف أعضاء المجمع بذلك، والحالة الثانية في حالة طلب أكثر من نصف أعضاء المجمع من البطريرك أن يدعو المجمع وامتنع عن ذلك حين يكون ذلك في إمكانه.

9 – رئيس المجمع المقدس يدير جلساته العامة ويجوز له أن يحضر ويرأس انعقاد لجنة من لجانه.

10 – يختار المجمع المقدس من بين أعضائه المطارنة والأساقفة سكرتيرا للمجمع، ويكون ذلك عن طريق الاقتراع السرى.