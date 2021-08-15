شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اتصال شيخ الأزهر الشريف بأوائل الثانوية الأزهرية ورد فعلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيديو أثناء تهنئة فضيلته لأوائل الثانوية الأزهرية، وكتبت الصفحة الرسمية على الفيديو ملخص للمكالمة أكد خلالها فضيلته: تأثرتُ بهذه الأمِّ الفاضلة والمربية النبيلة، التى رغم وفاة زوجها إلا أنها كرَّست حياتها لتربية أبنائها وتعليمهم، وجعلت منهم نماذجَ متميزةً فى التفوق والنَّجاح.

تحيَّتى وتقديرى وإجلالى لهذه الأم، ولكل أمٍّ تكافح وتجعل من أبنائها مشروعَ حياة.

وتقدَّم شيخ الازهر بخالص التهانى لأبنائى وبناتى أوائل الثانوية الأزهريَّة، أدعو الله أن يحفظكم، ويبارك فيكم ووالدِيكم، ويجعلكم ذخرًا لدينكم ووطنكم، وأن يوفقكم لما فيه خير الأمة والإنسانية.

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمى عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجى، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقى حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن على (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجى، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمى بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبى بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، اليوم السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

وأشاد فضيلته، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا فى تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلته على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، فى ظل الظروف التى مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار فى حياتهم، حتى يسهموا فى بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.