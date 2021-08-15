شهداء العمل.. أول تعليق من "عمال مصر" على مصرع 5 أشخاص داخل غلاية زيت بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نعي مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عمال مصنع تكرير زيت بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة، الذين لقوا مصرعهم مساء اليوم السبت.

وقال البدوي لمصراوي، ننعي شهداء العمل الذين لقوا حتفهم داخل غلاية تكرير زيت، موضحاً أن "اتحاد عمال مصر" سيتحرك صباح غد الأحد لمعرفة ملابسات الحادث ومناقشة حقوق العمال المتوفين ومستحقاتهم ومصير أبنائهم.. إن شاء الله.

وأشار إلى أن الحادث ربما يكون بسبب إهمال إجراءات السلامة والصحة المهنية، خاصة في مثل هذه المصانع، ومن المفترض أن يكون هناك رقابة شديدة عليها خاصة التي تعمل في الأمور الخطرة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وشدد البدوي على ضرورة مراجعة كل أعمال السلامة والصحة المهنية تجنبا لعدم وقوع مثل هذه الكوارث، متابعا: "كل يوم نفقد عدد من العمال نتيجة إهمال إجراءات السلامة والصحة المهنية، ويجب تفعيل دورها في الشركات والمصانع.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: يجب على وزارة القوى العاملة أن تراجع بشكل منتظم هذه الإجراءات من أجل عدم وقوع أحداث مثل هذا الحادث.

ولقي 5 عمال مصرعهم مساء اليوم السبت، داخل غلاية تكرير زيت بمصنع بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

وكان الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع 5 أشخاص داخل غلاية تكرير زيت بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبعمل التحريات تبين مصرع عامل أثناء محاولته إصلاح الغلاية الخاصة بالزيت وتصنيع اللحوم بعدما اختل توازنه، أثناء محاولة إنقاذه لقي الباقين "عاملين وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر" مصرعهم تباعاً، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.