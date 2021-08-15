نشرة الحوادث المسائية.. مصرع 5 عمال في "غلاية زيت" وفتح التعيين في قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية: قوافل طبية وخدمية لأسر السجناء والمناطق الأكثر احتياجًا (فيديو)

تواصل وزارة الداخلية، توجيه قوافل المساعدات العينية والطبية والخدمية للمناطق الأكثر احتياجًا.

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مصرع 5 أشخاص داخل "غلاية زيت" في كرداسة

لقي 5 عمال مصرعهم مساء اليوم السبت، داخل غلاية تكرير زيت بمصنع بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

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بعد تداول فيديو عبر فيس بوك.. حقيقة تعدي أشخاص على آخر بالضرب والسب

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو على الفيسبوك لتعدي أشخاص على آخر بالضرب والسب.

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السيطرة على حريق في سيارة نقل أعلى الدائري الإقليمي

تمكن رجال الحماية المدينة، من السيطرة على حريق سيارة نقل ثقيل بالطريق الدائري الإقليمي دون وقوع اصابات.

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أقوال زوجة المتهم بقتل والدتها وطفلتهما ببولاق: "طلقني وأمي قابلته لاستلام قسط"

استمعت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، لأقوال زوجة المتهم بقتل والدتها وطفلتهما وإلقاء جثتيهما بترعة ببولاق الدكرور.

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إحالة 6 متهمين للجنايات بتهمة احتجاز وتعذيب 3 أطفال سودانيين في عين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة بإحالة 6 متهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة احتجاز طفلين يحملان الجنسية السودانية والتنمر عليها وهتك عرض فتاة.

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بالشروط والمواعيد.. قضايا الدولة تفتح باب التعيين لدفعة 2020

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020.

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الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد لأخر لاتهامهما بقتل جارهما بدار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكرٍ عوض الله، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة، لمتهم آخر لاتهامهما بقتل جارهما للخلاف مع شقيقه في دار السلام، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

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إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوي

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي، ونقل بطريق الفيوم الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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